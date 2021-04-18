شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يسير 162 رحلة جوية لنقل 15768 راكبا على مدار اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سير اليوم الأحد مطار القاهرة الدولى 223 رحلة جوية لعدة وجهات دولية على مدار 24 ساعة تنقل على متنها 15678 راكبا، وكشفت مصادر بمطار القاهرة الدولى بأن صالات السفر والوصول بمبانى المطار المختلفة تسير اليوم 81 رحلة سفر على متنها 7992 راكبا إلى جهات عدة نيويورك باريس لندن فرانكفورت موسكو ميلانو أثينا برشلونة أمستردام دبى أبوظبى الشارقة جده الرياض المدينة الدمام القسيم الدوحة فى حين تستقبل صالات الوصول 81 رحلة 7776 تنقل على متنها 14247 من عدة جهات منها نيويورك فرانكفورت كييف موسكو لندن با يس برشلونةً أمستردام أثينا ميلانو فيينا الرياض جده المدينة دبى أبوظبى البحرين الشارقه الدوحة القسيم الدمام.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.