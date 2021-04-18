خلال 24 ساعة.. ضبط 5406 مخالفة مرورية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية؛ لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 5406 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها: (2225 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 195 مخالفة السير بدون تراخيص، 26 مخالفة موقف عشوائي، 41 مخالفة لشروط التراخيص).

يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين؛ لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.