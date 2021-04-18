الأمن يكشف لغز مقتل مُسنة داخل منزلها في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، ملابسات واقعة مقتل مسنة بقصد السرقة وضبطت مرتكب الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة سمسطا بمديرية أمن بنى سويف، بالعثور على جثة "سيدة مسنة" داخل مسكنها الكائن بدائرة المركز.

توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي ببنى سويف إلى تحديد مرتكب الواقعة (سائق توك توك "له معلومات جنائية" – جار المجني عليها).

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد سرقة منزل المجني عليها، وأنه عقب ارتكاب واقعة القتل استولى على مبلغ مالي من داخل إحدى الغرف، وتم بإرشاده ضبط جزء من المبلغ المالي المستولى عليه وأقر بإنفاقه باقي المبلغ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.