شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. موقع حادث قطار طوخ تم تحديثه منذ سنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر رسمية أن موقع حادث خروج قطار طوخ ، الذي وقع اليوم الأحد، قد تم تطويره بالكامل وافتتاحه رسمية للتشغيل منذ عام.

وأضافت المصادر أن وزير النقل المهندس كامل الوزير قد أعلن في ٢٠ مارس ٢٠٢٠ عن دخول برجى طوخ وسندنهور (بمحافظة القليوبية) الخدمة ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد القاهرة الإسكندرية بطول ٢٠٨ كيلو متر، والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تالس الإسبانية العالمية بنظام الكتروني حديث (EIS) الذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة 4 SILL.

كانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر قد أعلنت أنه أثناء مرور قطار ٩٤٩/ ٣٢٠٩ سياحى المتجه من القاهرة إلى المنصوره وفي تمام الساعة ١٣:٥٤ سقطت عدد ٤ عربات من القطار بمدخل محطة سندنهور وجاري الوقوف على أسباب الحادث.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن إصابة 97 مواطنًا في حادث قطار (القاهرة- المنصورة) بمدينة طوخ محافظة القليوبية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 58 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات (بنها التعليمي، قليوب التخصصي، بنها الجامعي).