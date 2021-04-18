شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر : الغتوري أبرز المرشحين لرئاسة مصلحة الجمارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مصادر مطلعة، إن الشحات الغتوري رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس مصلحة الجمارك، هو أول المرشحين لتولى منصب رئيس المصلحة، خلفا للرئيس الحالى، وهو السيد كمال نجم، الذي تنتهى خدمته ٣٠ أبريل الجارى. كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أصدر القرار رقم ١٨٠ في ٢٨ مارس الماضى بانتهاء خدمة السيد كمال نجم، في موعد بلوغه سن المعاش، واعتبار المنصب شاغرا من أول مايو ٢٠٢١، وهو ما فهمته بعض المواقع خطأ، على أنه إقالة نجم، الذي يشغل المنصب ندبا، وكان من قبل رئيسا لميناء دمياط.