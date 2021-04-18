شكرا لقرائتكم خبر عن رفع حالة الاستعداد بمستشفيات جامعة المنوفية للتعامل مع حادث قطار طوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، رفع حالة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة المنوفية، للتعامل مع الحالات التي قد يتم تحويلها إلى المستشفيات الجامعية جراء حادث إنقلاب قطار طول بمحافظة القليوبية.

وأصدر رئيس الجامعة تعليماته بإستدعاء كافة الفرق الطبية وخاصة فرق الحوادث والجراحات الخاصة وأن تكون على أهبة الاستعداد، كما شدد على ضرورة توفير كافة الأدوية والمستلزمات وأرصدة بنك الدم من المخزون الإستراتيجي للتعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة.