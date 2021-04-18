شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشرقية: رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات المحافظة تزامناً مع حادث قطار طوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات محافظة الشرقية، وخاصة المستشفيات القريبة من محافظة القليوبية، وذلك تزامناً مع حادث قطار بنها.

وقام وكيل الوزارة بالتوجه مباشرة إلى مستشفي منيا القمح المركزي، لمتابعة تنفيذ رفع درجة الاستعداد، وجاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات مصابة، بالتنسيق مع غرفة عمليات وزارة الصحة ومديرية الصحة بالقليوبية، علما بأن فرع إسعاف الشرقية قام بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف للمشاركة في نقل الحالات المصابة في حالة الاحتياج، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وأكد الدكتور هشام مسعود على أنه تم الدفع بفرق الإنتشار السريع من ديوان مديرية الشؤون الصحية، للتحرك للمستشفيات القريبة من القليوبية، ومنها منيا القمح، والسعديين، ومشتول السوق، والزوامل، وبلبيس المركزية للمشاركة في تقديم الخدمة في حالة الاحتياج لهم.