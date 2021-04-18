شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية بالشرقية تكرم وكيل صحة المحافظة لجهوده في مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم المهندس أسامة سلطان، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الشرقية، الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، على جهوده المبذولة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، وتطوير منافذ تقديم الخدمة، وجهوده للإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمحافظة الشرقية، وذلك بمقر الغرفة التجارية بالزقازيق، بحضور الدكتور شريف شاهين المشرف العام على العنايات المركزة، والدكتور وديع أنطوان، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، مقدماً له درعاً تذكاري، تعبيرا عن الشكر والتقدير لمجهوداته المخلصة بالمحافظة، والتي شهدت طفرة غير مسبوقة خلال الفترة السابقة، متمنيين مزيداً من الإزدهار والتقدم والرقي، ومزيداً من النجاحات للإرتقاء بالمنظومة الصحية ولخدمة المواطنين بمحافظة الشرقية.

يذكر أن الغرفة التجارية بمحافظة الشرقية، قامت خلال الأيام الماضية بدعم صحة الشرقية بمبلغ مليون جنيه، لدعم المشروعات الصحية بمستشفي الزقازيق العام.

وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية على تبني مشروع إنشاء مبني جديد بمستشفي الزقازيق العام، لتوسعة الأقسام الطبية بالمستشفي، ومنها الكلي الصناعي، والعيادات الخارجية، وبنك الدم.

وأشاد وكيل وزارة الصحة بالدور الهام الذي تقوم به الغرفة التجارية، من أجل النهوض بالمنظومة الصحية بالمحافظة، لصالح المرضي والمواطنين بالمحافظة.