شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال الرصف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، أعمال رصف الطريق الرئيسية والفرعية ورفع كفاءة الطرق، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستكمال أعمال الخطة الاستثمارية للرصف بقرى ومدن المحافظة، بالتوازي مع باقي أعمال الرصف، والإشراف على أعمال الرصف من قبل النواب المختصين، واستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة، طبقاً لأعمال الطرح والترسية.

وأشرف اللواء شعبان مبروك ،رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ،على أعمال الرصف بمحور سعد زغلول ،غرب مدينة كفر الشيخ، والأعمال الجارية بشارع 21، والانتهاء من تخويل طريق صبري القاضي لاتجاهين يفصل بينهما تلتوار طولي.

وتابع شريف هيكل،رئيس مركز ومدينة سيدي سالم،أعمال الرصف طريق كوزو بإتجاه عبدالباعث الفقى، والطريق العام من أمام عزبة الشرنوبي وحسانين التابعين للوحدة المحلية لقرية الفقهاء القبلية بإشراف جهاز تعمير الساحل الشمالي بطول 500 متر تقريبا.

وتابع على سلامه ،رئيس مركز ومدينة قلين ،أعمال الرصف بمدينة قلين ،وقرية المنشأة الكبرى ،وعزبه عزيز، ووضع الطبقة الاسمنتية،وتسويه طريق حصة الغنيمي الغنيمي وطريق ترعة الشباسية الحصة مرورا بقرى عجلان.

وأشرَفت رئيس مركز ومدينة دسوق، على رصف طريق النوايجة / أبويدك بطول 1150 متر وعرض 4.5 متر تقريباً خطة مديرية الطرق،،عزبة موسى وسعدون، وذلك ضمن خطة مديرية الطرق، لرفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية.

وأشرَف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، على أعمال الرصف بالمدينة والقرى، وجاري رصف طريق قرية أبودراز- الكوم، ورصف طريق العربان وذلك لرفع كفاءة الطريق وتحقيق السيولة المرورية للمارة والسيارات.وجه محافظ كفر الشيخ، بالإشراف على أعمال الرصف من قبل النواب المختصين، واستلام أعمال الرصف وفق معايير الجودة، مؤكدًا على رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة، ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز بنطاق المحافظة.