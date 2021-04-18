شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة : التفتيش على 122 منشأة في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الوادي الجديد بتعيين 46 شابا، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 151 من راغبى العمل، وتوفير 32 فرصة عمل .

وأشار الوزير إلى أن المديرية قامت باستخراج 34 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، أما في مجال علاقات العمل، فقد تلقت 19 شكوى مطالب عمالية، تم تسوية 14 شكوى منها، وتم إحالة شكوي منها للمحكمة العمالية، وحفظ 2 منها، بالإضافة إلى شكوتين ما زالتا تحت البحث والدراسة.

ولفت الوزير إلى أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً، قامت المديرية بصرف منحاً لتلك الفئة بلغت 48 ألف جنيه لـ 21 عاملاً من المسجلين بالإدارة.

وقال أحمد حسين طليب مدير المديرية- في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال مارس الماضي، إن المديرية قامت في مجال تفتيش العمل، بالتفتيش على 122 منشأة، دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 6 محاضر لمنشآت مخالفة، وعمل 3 ندوات توعية بالإجراءات الاحترازية وقوانين العمل، وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 38 منشأة، وإعادة التفتيش على 57 أسفر عن تحرير 14 محضراً، والقيام بحملة تفتيشية، وعمل 9 قياسات ميدانية، وبحث 3 شكاوي .

وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال التدريب المهني، تنفيذ دورة تدريبية لـ 10 متدربات من الفتيات على مهنة نجارة الارابيسك، وتنفيذ دورة تدريبية لـ 10 شباب على مهنة الكهرباء التوصيلات بالتنسيق مع إدارة الصناعات الحرفية بالمحافظة، كما تم تنفيذ دورة تدريبية لـ 10 شباب على مهنة لحام الكهرباء، وتم البدء في تنفيذ دورة تدريبية على مهنة السباكة الصحية بمركز بلاط لـ 10 شباب، وتم الانتهاء من الدورة التدريبية على مهنة ( صيانة وحدات الطاقة الشمسية ) لـ 10 متدربين بمركز الفرافرة، كما يجري نقل وحدة التدريب المتنقلة إلى «قرى الشركة 55»، من قرى المنيرة والتجهيز لعمل 3 دورات تدريبية بها .

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، تم متابعة 180 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.