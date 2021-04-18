شكرا لقرائتكم خبر عن «طب سوهاج» تنعى وفاة طبيب بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت اليوم كلية الطب البشرى بجامعة سوهاج، وفاة الدكتور الشاب هانى عاشور مدرس النساء والتوليد بالكلية، على إثر إصابته بفيروس «كورونا المستجد»، ليرتفع بذلك عدد الأطباء المتوفين بالفيروس خلال أسبوع واحد فقط إلى 5 أطباء بالمحافظة، وأكدت كلية طب سوهاج في نعيها أن الفقيد كان مثالا في الأخلاق الحميدة والتفانى في عمله.

وفقدت محافظة سوهاج، في الأسبوع الماضي من أطباء الجيش الأبيض على إثر إصابتهم بفيروس «كورونا» كل من: الدكتور هاني الديب أخصائي النساء والتوليد، والدكتور شنودة جرجس أخصائي الأطفال بمستشفى البلينا المركزى في جنوب المحافظة، والدكتور عاطف رشدي استشاري الجراحة بمستشفى طهطا العام في شمال المحافظة، والذي توفي بمستشفى أسيوط الجامعى، والدكتور السيد عثمان أخصائى النساء والتوليد بمستشفى أخميم المركزى.

وحذر عدد كبير من الأطباء بمحافظة سوهاج، على صفحاتهم من تردى الأوضاع داخل المحافظة، مع زيادة أعداد المصابين اليومية بالفيروس، وعدم توافر أماكن أو أسرة بالمستشفيات، فضلا عن تزايد أعداد الوفيات، قائلين «الوضع صعب فوق تخيل أي حد، ومفيش أماكن في المستشفيات، ولا أماكن بالعنايات المركزة، وكل شوية على جروب»العزل«حد من الدكاترة يقول عندى حد محتاج عناية ... فلان أكسجينه بيقع.. فلان بينزف.. فلان كليته وقفت ... فلان وعيه ضاع».. فيما كتب مسؤول مبنى العزل بمستشفى سوهاج العام على صفحته الشخصية «سوهاج تحتضر».