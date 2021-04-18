شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يتفقد لجان الاختبارات التجريبية للثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، صباح اليوم، عددا من لجان الاختبارات التجريبية للثانوية العامة، حيث تابع المحافظ أداء الطلاب، والذي يعقد باستخدام أجهزة التابلت، ويهدف لقياس الأجهزة المستخدمة ومحاكاة كاملة لاستخدام المعدات، والشبكات وتجربة لأكواد المواد، وكلمات المرور التي يستخدمها الطالب في الامتحانات.

شملت جولة المحافظ، تفقد لجان الامتحانات بمدرسة الاتحاد الثانوية بنين، ومدرسة الفريق صفي الدين أبوشناف العسكرية الثانوية.

جاء ذلك بحضور العقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، صفوت الجارح، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، والدكتور على عبدالسلام، مدير إدارة المنيا التعليمية.

اطمئن المحافظ على حسن سير الامتحانات، مشددا على تطبيق الإجراءات الاحترازية وتوقيع الكشف الطبي على الطلاب عن طريق الكواشف الحرارية، وارتداء الطلاب والملاحظين للكمامات الواقية والحفاظ على التباعد الاجتماعي وتطهير اللجان قبل وبعد الامتحانات.