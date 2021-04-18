شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يصل موقع حادث قطار طوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إلى موقع حادث خروج قطار القاهرة - المنصورة لمتابعة الحادث.

كان قطار رقم ٩٤٩ القاهرة- المنصورة قد خرج عن القضبان في تمام الساعه ١:٥٤ بعد ظهر اليوم في قرية سندنهور بالقرب من طوخ. ونتج عن الحادث نحو ١٠٠ مصاب ووفيات لم يعلن عنها حتي الآن.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر انه اثناء مرور قطار ٩٤٩/ ٣٢٠٩ سياحى المتجه من القاهرة إلى المنصورة وفي تمام الساعة ١٣:٥٤ سقطت عدد ٤ عربات من القطار بمدخل محطة سندنهور وجاري الوقوف علي اسباب الحادث.