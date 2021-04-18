شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: إنقاذ طفل بلا مأوي في بني سويف ونقله لدار رعاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام فريق بني سويف بالبرنامج القومي لحماية الاطفال والكبار بلامأوي والذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر بانقاذ طفل خلال البحث الميداني للفريق.

ورصد الفريق تواجد م.س.خ 18عاما متواجد بجوار محطة بني سويف مقيم بالشارع وذلك بعد وفاة الاب والام ولا يوجد له عائل وبعد التنسيق مع نيابة الطفل واجراء الكشف الطبي على الابن تم اخذ قرار من النيابة والحاقه بدار فاقدي الرعاية الاسرية بمجمع الدفاع الاجتماعي ببني سويف.

وفى سياق منفصل قالت إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة بنى سويف إنه تم توزيع 4 آلاف وجبة إفطار ساخنة و2000 كرتونة مواد غذائية منذ شهر رمضان منذ بداية شهر رمضان.

وأضافت إحسان أبوزيد، أن الوجبات يتم تجهيزها وتغليفها بورق حرارى لتظل محتفظة بدرجة حرارتها حتى وصولها إلى المنازل قبل الإفطار بعدد أفراد كل أسرة.