شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر الخير» تطلق حملة لفك كرب 3 آلاف غارم وغارمة خلال شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت مؤسسة «مصر الخير» اليوم ،الأحد، حملة لفك كرب 3000 غارم وغارمة خلال شهر رمضان المبارك من خلال تبرعات أهل الخير حتى تتمكن المؤسسة من مساعدة آلاف الغارمين ممن دخلو السجن أو المهددين بدخولها بسبب عجزهم عن سدد ديونهم نتيجة ظروف معيشية صعبه- وإدخال الفرحة على أسرهم خلال الشهر الفضيل.

وقالت سهير عوض، مدير برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، إن مؤسسة «مصر الخير» بدأت في العمل على فك كرب الغارمين والغارمات منذ فبراير 2010 واستطاعت المؤسسة أن تفك كرب أكثر من 80 ألف غارم وغارمة حتى الآن، وتستهدف خلال الشهر المبارك فك كرب 3000 آلاف غارم وغارمة ليصل عدد الغارمين الذين تم فك كربهم إلى 83000 ألف غارم وغارمة.

وأضافت مدير برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير: أنه رغم الظروف التي نمر بها جميعا، فإن فريق عمل الغارمين يسابق الزمن لفك كرب 3000 غارم وغارمة قبل نهاية شهر رمضان، ليتمكنوا من العودة لأسرهم قبل عيد الفطر.

وأشارت إلى أنّ الظروف التي تمر بها الكثير من الأسر الاولي بالرعاية تعد بمثابة حبل مشدود على رقابهم حيث فرضت عليهم تداعيات فيروس كورونا الحاجة، فمع كل لحظة يزداد الخناق على تلك الرقاب التي فقدت رزقها، وبات أملها في توفير قوت يومها وسداد دينها أمرا مستحيلا، فمع توقف بعض الانشطة وإستغناء بعض أصحاب الأعمال عن الكثير من العمالة خاصة اليومية، ضاق الحال واختنقت الأنفس، وبات الهروب من قضاء الدين حلا لآلاف الغارمين، المهددين بالسجن وتشريد أسرهم في أي وقت مما يستوجب مد يد العوض لهم وسدد ديونهم وفك كربهم.

وأوضحت سهير عوض، أن الغارم هو كل شخص عليه ديون ولا يستطيع سدادها نظرا لظروفه المالية، موضحة أن الغارمين أحد مصارف الزكاة الثمانية التي ذكرت في القرآن الكريم، مضيفة أن هناك نوعين من الغارمين تستهدفهما المؤسسة الأول من هم داخل السجون بالفعل بعد الحكم عليهم في قضايا الديون والثاني هم من صدر ضدهم أحكام نهائية واجبة النفاذ وتاركين أسرهم وذويهم دون عائل لهم خوفا من القبض عليهم وأصبحوا على مشارف السجن.

وأكدت أن المؤسسة تعمل في 42 سجنا على مستوي الجمهورية، ولا تتوقف عند فك كرب الغارم وسداد ديونه، بل تسعي لتوفير دخل ثابت له لحل المشكلة من جذورها، لافتة إلى أن برنامج الغارمين يحمل شعار «العمل» من خلال التركيز على دعم الغارمين الذين يمتلكون حرفة وينقصهم الدعم سواء المالي أو الفني، وتستهدف في المقام الأول توفير فرصة عمل مناسبة تتلاءم مع قدرات الغارم أو الغارمة في الاسر الاولي بالرعاية لمساعدتهم على وجود مصدر رزق دائم لهم وتمكينهم إقتصاديا ليتمكنوا من إعالة أسرهم ويخرجوا بهم من دائرة الغرم.

وكان الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، أكد جواز إخراج أموال الزكاة قبل حلول موعدها، مؤكدا جواز ذلك بإجماع جمهور العلماء، وأنّه يجوز إخراج الزكاه لعامين مقبلين، بخلاف العام الحالي، لأن ثواب الإنفاق في الأزمة والعسرة أعلى بكثير من كل الأوقات حتى شهر رمضان.