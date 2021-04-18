شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر الخير» تطلق حملة لفك كرب 3 آلاف غارم وغارمة خلال شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أطلقت مؤسسة «مصر الخير» اليوم ،الأحد، حملة لفك كرب 3000 غارم وغارمة خلال شهر رمضان المبارك من خلال تبرعات أهل الخير حتى تتمكن المؤسسة من مساعدة آلاف الغارمين ممن دخلو السجن أو المهددين بدخولها بسبب عجزهم عن سدد ديونهم نتيجة ظروف معيشية صعبه- وإدخال الفرحة على أسرهم خلال الشهر الفضيل.
وقالت سهير عوض، مدير برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، إن مؤسسة «مصر الخير» بدأت في العمل على فك كرب الغارمين والغارمات منذ فبراير 2010 واستطاعت المؤسسة أن تفك كرب أكثر من 80 ألف غارم وغارمة حتى الآن، وتستهدف خلال الشهر المبارك فك كرب 3000 آلاف غارم وغارمة ليصل عدد الغارمين الذين تم فك كربهم إلى 83000 ألف غارم وغارمة.
وأضافت مدير برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير: أنه رغم الظروف التي نمر بها جميعا، فإن فريق عمل الغارمين يسابق الزمن لفك كرب 3000 غارم وغارمة قبل نهاية شهر رمضان، ليتمكنوا من العودة لأسرهم قبل عيد الفطر.
وأشارت إلى أنّ الظروف التي تمر بها الكثير من الأسر الاولي بالرعاية تعد بمثابة حبل مشدود على رقابهم حيث فرضت عليهم تداعيات فيروس كورونا الحاجة، فمع كل لحظة يزداد الخناق على تلك الرقاب التي فقدت رزقها، وبات أملها في توفير قوت يومها وسداد دينها أمرا مستحيلا، فمع توقف بعض الانشطة وإستغناء بعض أصحاب الأعمال عن الكثير من العمالة خاصة اليومية، ضاق الحال واختنقت الأنفس، وبات الهروب من قضاء الدين حلا لآلاف الغارمين، المهددين بالسجن وتشريد أسرهم في أي وقت مما يستوجب مد يد العوض لهم وسدد ديونهم وفك كربهم.
وأوضحت سهير عوض، أن الغارم هو كل شخص عليه ديون ولا يستطيع سدادها نظرا لظروفه المالية، موضحة أن الغارمين أحد مصارف الزكاة الثمانية التي ذكرت في القرآن الكريم، مضيفة أن هناك نوعين من الغارمين تستهدفهما المؤسسة الأول من هم داخل السجون بالفعل بعد الحكم عليهم في قضايا الديون والثاني هم من صدر ضدهم أحكام نهائية واجبة النفاذ وتاركين أسرهم وذويهم دون عائل لهم خوفا من القبض عليهم وأصبحوا على مشارف السجن.
وأكدت أن المؤسسة تعمل في 42 سجنا على مستوي الجمهورية، ولا تتوقف عند فك كرب الغارم وسداد ديونه، بل تسعي لتوفير دخل ثابت له لحل المشكلة من جذورها، لافتة إلى أن برنامج الغارمين يحمل شعار «العمل» من خلال التركيز على دعم الغارمين الذين يمتلكون حرفة وينقصهم الدعم سواء المالي أو الفني، وتستهدف في المقام الأول توفير فرصة عمل مناسبة تتلاءم مع قدرات الغارم أو الغارمة في الاسر الاولي بالرعاية لمساعدتهم على وجود مصدر رزق دائم لهم وتمكينهم إقتصاديا ليتمكنوا من إعالة أسرهم ويخرجوا بهم من دائرة الغرم.
وكان الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، أكد جواز إخراج أموال الزكاة قبل حلول موعدها، مؤكدا جواز ذلك بإجماع جمهور العلماء، وأنّه يجوز إخراج الزكاه لعامين مقبلين، بخلاف العام الحالي، لأن ثواب الإنفاق في الأزمة والعسرة أعلى بكثير من كل الأوقات حتى شهر رمضان.
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