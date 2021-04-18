شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير غدا 38 رحلة دولية وداخلية لنقل 2673 راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تسير شركة مصر للطيران غدا الإثنين، 38 رحلة دولية وداخلية وشحن جوي على متنهم ما يقرب من 2673 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين .

قالت مصر للطيران في بيان صحفي اليوم الأحد، أن الرحلات الجوية ستكون بمعدل رحلة واحدة تنطلق من مطار القاهرة الدولي إلي كل من (واشنطن، بيروت، بغداد، جوبا، لاجوس، أكرا، الدوحة، لندن، أبوجا، دبي، إسطنبول، عمّان، البحرين، مسقط، الشارقة، نيروبي، الخرطوم، أديس أبابا، إربيل)، بالإضافة إلى 7 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان، و4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 2673 راكب.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين

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