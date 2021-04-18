شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الكاتب الصحفى حازم منير.. والمجلس القومى لحقوق الإنسان ينعيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعي المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد فايق ببالغ من الحزن والأسى، الكاتب الصحفي حازم منير، عضو المجلس الأسبق الذى وافته المنية صباح اليوم.

وأكد محمد فايق، أنه برحيل حازم منير فقدنا أحد الحقوقيين المتميزين الذي عمل بكل جد واجتهاد لخدمة قضايا الوطن من خلال عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان وكافة الاعمال التي قام بها كأحد خبراء منظمات المجتمع المدني في مصر، مقدما خالص تعازيه ومواساته لأسرته وأهله واصدقائه.