شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع مواد غذائية على 500 ألف أسرة غير قادرة بمحافظات مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان الجمعية قررت أن تصل الكمية الموزعة من كراتين المواد الغذائية في رمضان لهذا العام وهى 500ألف كرتونة ل 500 ألف أسرة غير قادرة في محافظات مصر المختلفة بالتعاون مع أكثر من 5000 جمعية أهلية صغيرة وتحت إشراف مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات .

وأوضح شعبان أن الجمعية بدأت مع حلول شهر رمضان الكريم بتوزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر غير القادرة بالمجان تماما وسوف تكفى الكرتونة الواحدة أسرة مكونة من خمسة أفراد لشهر رمضان بالكامل حيث كانت البداية من قريتي الشركة 8 والشركة 55 مركز الخارجة محافظة الوادى الجديد، وبقرية زعفرانه مركز ابوقرقاص وقرية أباظه رمكز ديرمواس بمحافظة المنيا، وقريتي باروط وتزمنت الشرقية مركز بني سويف، وعزبة عاشور مرطز أطسا بالفيوم، وقريتي العمه ومحلة مسير مركز قطور بمحافظة الغربية، وعزبة التل مركز كفرصقر وعزبه نظرى مركز ههيا بمحافظة الشرقية، وقرية سنتريس مركز اشمون، وقرية العراقية مركز الشهداء بمحافظة المنوفية.

وأشار شعبان إلى إن عدد من المؤسسات الاقتصادية الكبرى وأصحاب الايادى البيضاء من المتبرعين يدعمون الأورمان في سبيل نجاح مشروعها الانسانى لتوزيع كرتونة رمضان على غير القادرين بهذه الكميات الضخمة لتخفيف الأعباء المادية على الأسر وادخال الفرحة في قلوبهم في الشهر الكريم. يذكر إن جمعية الأورمان بدءت في نشاطها الخيرى الموسمى في توزيع كراتين رمضان قبل سنوات من الآن وضاعفت مؤخرا الكميات التي كانت توزعها سنويا بقدوم شهر رمضان المعظم لتوسيع دائرة المستفيدين بعد نجاح الجمعية في الوصول إلى المستحقين في كل القرى المصرية تقريبا وبخاصة القرى الأكثر احتياجا .