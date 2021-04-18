شكرا لقرائتكم خبر عن «قومي حقوق الإنسان» ينعي الكاتب الصحفي حازم منير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة محمد فائق ببالغ من الحزن والأسى الكاتب الصحفي حازم منير عضو المجلس الأسبق، الذى وافته المنية صباح اليوم الأحد.

وأكد فائق أنه برحيل الفقيد فقدنا أحد الحقوقيين المتميزين الذي عمل بكل جد واجتهاد لخدمة قضايا الوطن من خلال عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان وكافة الأعمال التي قام بها كأحد خبراء منظمات المجتمع المدني في مصر.

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وتقدم فائق بخالص تعازيه و مواساته لأسرة الفقيد وأهله.