شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يجري اتصالا مع محافظ القليوبية لمتابعة حادث قطار بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجري اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اتصالا هاتفياً مع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، لمتابعة حادث انقلاب عدد من عربات قطار المنصورة- القاهرة، وذلك بمنطقة سندنهور مركز بنها بالقليوبية.

ووجه شعراوي برفع حالة الطوارئ بكافة مستشفيات المحافظة وتجهيز الأطقم الطبية اللازمة، والتنسيق المستمر مع المحافظات المجاورة، لسرعة تقديم الدعم اللازم لمواجهة آثار الحادث وتسخير كافة الامكانيات اللازمة والمتاحة.

وقال وزير التنمية المحلية، إن وجه محافظة القليوبية بتوفير وسائل مواصلات لنقل المواطنين الذين كانوا يستقلون القطار إلى محافظاتهم لمنع حدوث أي تكدسات بمنطقة الحادث وسهولة نقل المصابين للمستشفيات خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة اليوم الأحد.

ووجه اللواء محمود شعراوي، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار متابعة الحادث مع الغرفة المركزية بمجلس الوزراء، لسرعة التنسيق مع الجهات والوزارات المعنية لإرسال المعدات والاوناش اللازمة للمساعدة في سرعة رفع آثار الحادث من على شريط السكة الحديد.