شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادا لموسم توريد القمح في الشرقية .. تجهيز 46 شونة وصومعة ومراكز تجميع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الأحد، اجتماعا مع وكلاء وزارة التموين، والزراعة في المحافظة، وممثلين عن شركة المطاحن والبنك الزراعي والتعاون الزراعي، لبحث ومناقشة استعدادات المحافظة لاستقبال الموسم الزراعي الحالي لتوريد القمح المحلي بمختلف قري ومراكز المحافظة، بحضور سعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية.

بدأ المحافظ الاجتماع بالتأكيد على ضرورة الاستعداد التام والجيد لموسم توريد القمح باعتباره محصولاً إستراتيجياً هاما، والتأكد من صلاحية مواقع التخزين المحددة لاستقبال الأقماح للوقوف على مدى جاهزيتها ومراعاتها لكافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريق صحيحة وسليمة.

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة تسهيل الإجراءات أثناء الإستلام والتيسير على المزارعين وتذليل كافة العقبات التي تعوق عمليات التوريد والمتابعة اليومية والمراقبة لعمليات إستلام القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة، مع التأكيد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

من جانبها استعرضت فايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية، إستعدادات المديرية لاستقبال موسم حصاد القمح لهذا العام، مشيرة إلى أنه تم تجهيز 46 موقع تخزيني ما بين صوامع وشون حكومية مطورة ومراكز تجميع تابعة لكل من «البنك الزراعي المصري- شركة مطاحن جنوب القاهرة- شركة مطاحن شمال القاهرة- شركة مطاحن شرق الدلتا- الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين»، تستخدم لإستلام الأقماح على مستوي المحافظة هذا العام بطاقة استيعابية تصل إلى 759 ألف و316 طن قمح.

بينما أوضح المهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة، أن إجمالي المساحة المزروعة بالقمح لهذا العام تبلغ 408 ألف و898 فدان، بزيادة 9 الاف فدان عن العام الماضي لافتا إلى أن الشرقية أولي المحافظات في زراعة وتوريد القمح على مستوي الجمهورية.

وفي نهاية الاجتماع أكد محافظ الشرقية، أنه سيتابع بنفسه عمليات توريد القمح بنطاق المحافظة، للوقوف على مدى الإنضباط والتيسير على المزارع وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لهم، مشدداً على أن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التوصيات الفنية للنهوض بقطاع الزراعة حفاظاً على إنتاجية الفدان.