شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الأوقاف والسياحة يفتتحان قبة مسجد الإمام الشافعي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الأحد، قبة مسجد الإمام الشافعي، بمدينة القاهرة، بعد إعادة صيانتها وترميمها، وذلك بحضور اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والدكتور على جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والسفير الأمريكي بالقاهرة، والشيخ خالد خضر، مدير مديرية أوقاف القاهرة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والدعوية بالمحافظة.

وخلال الافتتاح أكد وزير الأوقاف على أننا نعيش أفضل مراحلنا في ظل اهتمام الدولة المصرية بالمنشآت الإسلامية التراثية، مؤكدًا أن هناك تعاونًا غير مسبوق وبمنتهى التفاهم بين وزارة الأوقاف ووزارة السياحة والآثار، وبمناسبة اليوم العالمي للتراث تم افتتاح قبة مسجد الإمام الشافعي (رحمه الله) بالقاهرة، وهو ما يعكس مدى التنوع والثراء التراثي والحضاري العظيم في مصر وعناية مصر بتراثها العظيم.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن الإمام الشافعي (رحمه الله) كان إمامًا للتجديد في زمانه، وظهر ذلك من خلال تغير فتواه في بعض المسائل التي أفتى بها في العراق عندما جاء إلى مصر ورأى من تغير أحوال الناس بين مكان وآخر، واضعًا المكان والزمان وأحوال الناس موضع الاعتبار عند الفتوى، وهو ما يؤكد إيماننا بقضية التجديد الفقهي والفكري، ويجعلنا نهتم بالمساجد الأثرية ونضفي عليها التجديد الذي يليق بالحضارة المصرية، مقدمًا الشكر لوزير الآثار، ومحافظ القاهرة، ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب على تعاونهم المستمر لوزارة الأوقاف.

جدير بالذكر أن قبة مسجد الإمام الشافعي بالقاهرة تم تطويرها وصيانتها وترميمها بتكلفة بلغت 22 مليون جنيه بمنحة أمريكية لوزارة السياحة والآثار، وذلك بعد افتتاح تطوير المسجد في نوفمبر 2020م بتكلفة بلغت 13 مليون جنيه بتمويل من وزارة الأوقاف.

بمناسبة اليوم العالمي للتراث.. وزيرا الأوقاف والسياحة يفتتحان قبة مسجد الإمام الشافعي

بمناسبة اليوم العالمي للتراث.. وزيرا الأوقاف والسياحة يفتتحان قبة مسجد الإمام الشافعي

بمناسبة اليوم العالمي للتراث.. وزيرا الأوقاف والسياحة يفتتحان قبة مسجد الإمام الشافعي

بمناسبة اليوم العالمي للتراث.. وزيرا الأوقاف والسياحة يفتتحان قبة مسجد الإمام الشافعي

بمناسبة اليوم العالمي للتراث.. وزيرا الأوقاف والسياحة يفتتحان قبة مسجد الإمام الشافعي

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