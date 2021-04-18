شكرا لقرائتكم خبر عن لينا شاكر تكشف كواليس معركتها ضد السرطان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستضيف الإعلامية ريهام السهلي في برنامج المواجهة على شاشة إكسترا نيوز الإعلامية لينا شاكر الملقبة بالمحاربة الشجاعة بعد نجاحها في هزيمة السرطان.

وتكشف الإعلامية لينا شاكر خلال اللقاء كواليس معركتها ضد المرض، وكيف استطاعت ترويضه والتغلب عليه، وإلي أي مدى ساهم دعم جمهورها خصوصا عبر السوشيال ميديا في التخفيف من آلام هذه التجربة القاسية، ومن أكثر الداعمين لها خلال هذه الأيام الصعبة، وما دروس تلك المحنة، كما يتطرق الحوار إلى قصة التحاقها بماسبيرو وأهم التحديات فيها.

برنامج المواجهة يترأس تحريره الكاتب الصحفى عبداللطيف حامد، ومن إعداد عبدالمنعم عيسى، وأحمد ربيع، ويذاع يوميا خلال شهر رمضان الساعة 12 مساءا.