شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع تنسيقي بمياه المنوفية لمناقشة آليات تنفيذ مبادرة حياه كريمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية اجتماع تنسيقى لمتابعة أعمال مبادرة حياه كريمة، والتي تستهدف تطوير 81 قرية ريفية بنطاق مركزي الشهداء وأشمون للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالريف المصري ولتحقيق تنمية مستدامة بالمقر الإداري بقرية كفر عشما مركز الشهداء بحضور استشارى المشروع والشركة المنفذه ورئيس فرع الشركه بالشهداء.

وذكر، أن الاجتماع تناول مناقشة الأعمال وكيفية إنهائها في إطار زمني يتسم بسرعة الانجاز والترتيبات والتنسيقات المرافقة لتنفيذ الأعمال خلال الفترة المقبلة.

وأكد على أنه يتم بذل كل الجهود لإنهاء الأعمال حسب الخطة الموضوعة والفترة الزمنية المحددة في إطار تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» لتطوير قري مركز أشمون وتدعيم مشروعات البنية التحتية للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.