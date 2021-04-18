شكرا لقرائتكم خبر عن «قهاوي الفنانين بعماد الدين» مع عمرو الليثي وأحمد صيام بالشرق الاوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتناول الاعلامي الدكتور عمرو الليثي والفنان احمد صيام في حلقة اليوم الاحد السادس من شهر رمضان من برنامج «رمضان المصري على القهوة» عبر اثير الشرق الاوسط، الحديث عن «قهاوي الفنانين بشارع عماد الدين» ذلك المكان التاريخي والذي شهد حضور اهم الشخصيات الثقافية والفنية ونجوم السينما والمسرح، والكومبارس والعوالم والمطربين، وايضا منيرة المهديه سلطانة الطرب ملكة عماد الدين، سارة برنار الشرق والتي كانت اول ممثلة مصرية تقف على خشبة المسرح .

ويتابع الفنان أحمد صيام: شارع عماد الدين مشهور بإنه شارع الفن والفنانين، جلس على قهاويه أمير الشعراء احمد شوقي وشاعر النيل حافظ ابراهيم.. والعقاد وابراهيم المازني.

ويقاطعه عمرو الليثي وأيضا فنان الشعب سيد درويش كان يجلس على قهاوي عماد الدين وايضا بديع خيري والريحاني ومؤسس اول فرقة للمسرح للمسرح القومي جورج أبيض.

ويتابع عمرو الليثي ان هناك ايضا قهوة ريجينا وخلفها نقابة الممثلين القديمة وقريب منها كانت قهوة «بعره» والتي كان يقعد عليها الكومبارس وفنانين المونولوجات والنكت اللي كانوا يستخدموها في الفواصل الفكاهية في المسارح زي القط والفار واسماعيل ياسين والخواجه بيجو وابو لمعه ..وف نص شارع عماد الدين كان فيه قهوة بايرون وجنبها الكورسال اللي كان بيتقابل عليها نجوم الادب والصحافة والسياسة زي محمد التابعي ومصطفى وعلي امين وغيرهم.

البرنامج يكتبه الكاتب الصحفي محمد الشبّه، ويخرجه الإذاعي تامر حسني.

يذاع برنامج «رمضان المصري على القهوة» في الساعة ٥:٢٥ عصراً قبل الإفطار، من الأحد إلى الخميس خلال شهر رمضان، ويعاد إذاعته في الساعة 9:10 صباحا.