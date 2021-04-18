شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: البدء في معاينات طلبات المرحلة الرابعة من مشروع جمعيتي مايو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إدارة مشروع جميعتي بالوزارة وشركتي الجملة (العامة – المصرية) ومديري المديريات بالمحافظات التي تقع بها مراكز مبادرة حياة كريمة بسرعة تشغيل منافذ جمعيتي التي انطبقت عليها الشروط وتم الموافقة عليها

وشدد المصيلحي بأنه يتابع الأمر مع إدارة مشروع جميعتي بالوزارة وكذلك الشركات والمديريات.

وأشار وزير التموين إلى أن معاينات طلبات مشروع جمعيتي في مراكز مبادرة حياة كريمة تأتي في القري والمراكز الأكثر احتياجًا، وبالتالي ستساهم تلك المنافذ في توفير فرص عمل للشباب أضافة إلى توفير السلع لقاطني تلك القري والمراكز، مما يساهم في عملية التنمية المنشودة في تلك المراكز كواحدة من التدخلات التي قامت وزارة التموين ضمن هذه المبادرة.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن كل منفذ سيساهم في توفير من ٢-٣ فرصة عمل للشباب بطريقة مباشرة وغيرها من فرص العمل غير المباشرة، وأشار المصيلحي إلى أن عدد الطلبات التي تم الموافقة عليها واستوفت شروط المشروع ضمن هذه المبادرة وصل إلى ١٧٣ طلب مستوفي الشروط.

وأعلن وزير التموين عن أنه من المقرر البدء في إجراء المعاينات لباقي طلبات المرحلة الرابعة وتقع خارج نطاق مراكز مبادرة حياة كريمة في الأول من مايو المقبل، وأشار إلى أن كل منفذ من تلك المنافذ سيساهم في توفير فرص عمل، خاصاً وأن فتح تلك المنافذ يأتي وفق استهداف جغرافي وسكاني لتوفير السلع لهم.

من جانبه، كشف أحمد كمال، معاون الوزير ومدير مشروع جمعيتي، أن عدد المتقدمين للمرحلة الرابعة وصل إلى 6000 طلب، تم معاينة 882 طلب منهم واقعة في نطاق مراكز مبادرة حياة كريمة والقرى الأكثر احتياجًا، مشيراَ إلى أن باقي المعاينات سوف تبدأ الأول من مايو القادم، وفقاً لما وجه به وزير التموين والتجارة الداخلية، بسرعة الانتهاء من تلك المعاينات أيضاَ لفتح فرص عمل أمام الشباب وتوفير السلع لتلك الاماكن.

وطالب كمال، المتقدمين بتجهيز محالهم للمعاينات، على أن تكون مطابقة للمواصفات المعتمدة ومنها (مساحة المنفذ لا تقل عن 30 متر، والمسافة بين المنفذ المراد فتحة وأي بقال تمويني أو منفذ جمعيتي لا تقل عن 500 متر، وأن يكون العقار مستوفي شرط التراخيص من الاحياء والمراكز حسب المكان.. وغيرها من الشروط).

جدير بالذكر أن عدد منافذ جمعيتي التي تم افتتاحها خلال الثلاث المراحل السابقة وصل إلى ٦ الآلف منفذ حتى الآن.