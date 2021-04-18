شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إجراءات إنشاء فرع جديد لجامعة الأزهر في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الأحد، الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر؛ لتشغيل بعض المعاهد الأزهرية بالإسكندرية.

وأوضح «هاشم»، أنه تم خلال اللقاء إعلان إنهاء إجراءات تسليم الأرض المخصصة لبناء فرع لجامعة الأزهر بالإسكندرية، والبدء في إجراءات إنشاء فرع جامعة الأزهر عليها، بحضور علاء الحلفاوى مدير الشؤون القانونية بالإسكندرية، وطارق صبح مدير التخطيط والمتابعة، وعادل رجب وكيل المتبرع بأرض فرع الجامعة الجديد بمنطقة الهوارية.

وأضاف هاشم لـ«المصرى اليوم»، أن الأرض المتبرع بها والمخصصة لبناء فرج جديد لجامعة الأزهر عليها تبلغ مساحتها 12 فدانً بمنطقة الهوارية التابعة لبرج العرب غرب الاسكندرية، مشيرا إلى أنه ترأس لجنة لمعاينة أرض الهوارية المخصصة لبناء الفرع الجديد لجامعة الأزهر، وتعيين حراسة عليها لحين البدء في الأعمال الإنشائية.