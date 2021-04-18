شكرا لقرائتكم خبر عن انذار جوي .. الأرصاد تحذر من حالة الطقس وتوجه نصائح للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن حالة الطقس والظواهر الجوية حيث وجهت الارصاد انذرا جويا للمواطنين بسبب انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق ونشاط رياح مصاحب لمنخفض جوي يؤثر على غرب البلاد يعمل على ارتفاع درجات الحرارة وإثارة الاتربة والرمال تصل إلى حد العاصفة هناك كما يليه سريعا دخول جبهة هوائية باردة تعمل على انخفاض درجات الحرارة وازاحة الرمال اتجاه شمال وجنوب الصعيد وتبقي الظاهرة المؤثرة خلال الفترة درجات الحرارة العالية ورمال مثارة على كافة الانحاء تقريبا والتي تستمر للغد.

ووجهت الارصاد الجوية تبيهات هامة للمواطنين كا يلي :

١- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال أشد فترات اليوم حرارة، إذا اضطررت للخروج، ارتدِ قبعة وواقيًا من الشمس، وابحث عن الظل.

٢- عدم ترك أي مواد قابلة للأشتعال مثل زجاجات الكحول فالسيارات وتركها في درجة حرارة عالية.

٣- يفضل ارتداء ملابس قطنية فضفاضة.

٤- الأكثار من تناول السوائل وخاصة المياه بعد الأفطار وخلال فترة الليل وتأخير وجبة السحور قدر الإمكان.