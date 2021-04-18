شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 149 ألف طن بضائع استراتيجية بميناء الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد ميناء الإسكندرية، اليوم الأحد، نشاطا ملحوظا في حركة السفن والبضائع والحاويات، إذ بلغ إجمالي السفن المتواجدة على الأرصفة 42 سفينة تحمل سلع وبضائع إستراتيجية.

ومن جانبه، قال أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن البضائع المتداولة تقدر بـ 149 ألف طن وتشمل غلال ومواد بترولية وفحم وأخشاب.

وأضاف المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، أن إجمالي عدد الحاويات الصادرة بلغ 1437 حاوية، فضلا عن دخول وخروج 8 آلاف و218 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، الشركات والعاملين بالميناء باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية، وذلك لحماية أنفسهم وحماية الآخرين من فيروس كورونا المستجد.

وطالب شاهين بضرورة الالتزام بالوقاية الشخصية والتباعد الاجتماعي، فضلا عن إتباع كافة البروتوكولات التي نشرتها وأوصت بها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس «كوفيد – 19».