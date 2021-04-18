شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حاد بدرجات الحرارة ورياح وعاصفة.. خريطة الظواهر الجوية حتى الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الأحد 18 أبريل 2021 إلى الخميس 22 أبريل 2021، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا و درجة الحرارة العظمى بين 39 : 41، معتدل ليلا ودرجة الحرارة الصغرى بين 22 : 25 .

وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية

الأحد 18 أبريل

أتربة عالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد وجنوب الصعيد

فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة

الاثنين 19 أبريل

أتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب البلاد .

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى و الوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد تصل للعاصفة على غرب البلاد .

الثلاثاء 20 أبريل

اعتبارا من يوم الثلاثاء انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح بين 8 : 12 درجة، ليسود طقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية ودرجة الحرارة العظمى بين 22 : 24، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ودرجة الحرارة العظمى بين 31 : 33، شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء ودرجة الحرارة العظمى بين 37 : 41، معتدل ليلا على كافة الأنحاء ودرجة الحرارة الصغرى بين 20 : 25.

فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة

نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد

أتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب الصعيد

الأربعاء 21 أبريل

فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة

نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء

أتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب الصعيد

الخميس 22 أبريل

نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء

أتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب الصعيد.