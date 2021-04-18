شكرا لقرائتكم خبر عن قوات حرس الحدود تضبط 125 ألف طلقة وتدمر 5 أنفاق خلال شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت قوات حرس الحدود تنفيذ المهام المكلفين بها لتأمين حدود الدولة والتصدى للمهربين والمخربين والعناصر الإجرامية، وتمكنت قوات حرس الحدود خلال الشهر الماضى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة من تحقيق العديد من النجاحات، حيث تم ضبط عدد 125 ألف طلقة مختلفة الأعيرة، و50 بندقية أنواع منها الخرطوش وضغط هواء وبندقية صيد و3 هواتف للإتصال عبر الأقمار الصناعية، وإكتشاف وتدمير عدد 5 فتحات نفق، فضلاً عن مبالغ مالية كبيرة من العملات المصرية .

وقد نجحت عناصر حرس الحدود فى ضبط 75 عربة مختلفة الأنواع، وأثناء عمليات التفتيش والتأمين الدورية للسيارات والمركبات بالأنفاق والمعابر الحدودية تم ضبط 1,5 طن من جوهر الحشيش المخدر، و 500 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر، و18 كيلو جرام

من الهيروين، و10 كيلوجرام أفيون، و200 كيلوجرام بذور من النباتات المخدرة، و1,5 مليون قرص مخدر، وضبط 12 جهاز للكشف والتنقيب عن المعادن و6 طن من الحجارة المخلوطة بخام الذهب .

وقد نجحت فى إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود لعدد 2750 فرد من جنسيات متعددة على مختلف الاتجاهات الإستراتيجية للدولة .

وفى سياق متصل، تمكنت عناصر حرس الحدود بالتعاون مع الجيش الثالث الميدانى وعناصرمن وزارة الداخلية بتنفيذ حملة مكبرة للقضاء على الزراعات المخدرة فى شبه جزيرة سيناء.

وأسفرت الحملة عن إكتشاف عدد من المزارع بمساحات مختلفة لنبات الخشخاش والبانجو والهيدرو المخدر ، كما تم ضبط 150 طنا من مادة البانجو الجاف، و70 طنا من مادة البانجو المطحون و2 طن من بذور البانجو، و906 كيلوجرام من بذور الخشخاش، بالإضافة إلى ضبط عدد 5 مصانع لصناعة وتدوير الحشيش، وخلايا طاقة شمسية وسيارة دفع رباعى .

هذا وتواصل قوات حرس الحدود ضرباتها القاصمة ضد الخارجين عن القانون وتضييق الخناق على زارعى ومروجى تلك السموم بالبلاد , وفرض سيطرتها الأمنية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة .