شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء اختبار الثانوية العامة التجريبى.. والطلاب يحددون المشكلات التقنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى طلاب الثانوية العامة قبل قليل من أداء الاختبار التجريبى فى أول يوم، مؤكدين أن هناك مشكلات فنية حدثت أثناء عقد الاختبار من بينها غلق الأجهزة بأرقام سرية وصعوبة الدخول عليها وعدم الحصول على اسم كلمة المرور من تطبيق تنويهات، موضحين أنهم يعملون لإزالة كل هذه المشكلات لعدم تكرارها مرة أخرى فى الامتحان الذى يعقد بعد غد الثلاثاء والخميس 22 أبريل الجارى.

وكشف الطلاب أنهم قاموا بكتابة الملاحظات الخاصة بأول يوم للامتحانات وتم إرسالها عبر التطبيق الإلكترونى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وأيضا مسئول التطوير التكنولوجى فى المدارس لعدم الوقوع فيها مرة أخرى.

وقال وزير التربية والتعليم، لنتذكر جميعا أننا نقوم برصد المشاكل الخاصة بالسيرفرات والشبكات وحدوثها طبيعى جدا فى هذه المرحلة وستقوم الوزارة بتبديل السيرفرات والشبكات ولا يمثل هذا أى مشكلة وعلى الطالب إخطار مهندس التطوير بمشكلته.

وأوضحت الوزارة، أن هدف الامتحان اليوم هو ضبط الإعدادات الخاصة بالأجهزة وتحديثه وقياس تغطية الـ 4G، و قياس كفاءة الوصول إلى السحابة الإلكترونية، وتحديث منظومة التابلت، والدخول على منصة الامتحان من السيرفر الداخلى بواسطة الـ"wifi، وحل مجموعة من الأسئلة الاستبيانية لا علاقة لها بالمنهج.