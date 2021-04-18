إلى متى يستمر نزيف الأرواح على السكك الحديدية؟.. برلماني يعلق على حادث قطار طوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشات علي:

قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن منظومة القوى البشرية داخل قطاع السكك الحديدية في مصر تحتاج إلى إعادة تقييم ومراجعة.

جاء ذلك تعقيبًا على حادث خروج عربتَين من القطار رقم 949 (القاهرة- المنصورة) عن القضبان بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، وما ترتب عليه من وجود عدد من المصابين.

وتساءل عضو لجنة النقل بالبرلمان: إلى متى يستمر نزيف الأرواح والخسائر في السكة الحديد؟ مشدداً على أهمية قيام اللجان الفنية بكشف الأسباب الحقيقية وراء الحادث.

وشدد زين الدين على ضرورة الإسراع في محاسبة المقصرين بأشد العقوبات، لافتًا إلى أن عقوبات المتسببين في هذه الحوادث لا بد أن تناسب ما ارتكبوه من جريمة في حق أبناء الشعب.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، إصابة 97 مواطنًا في حادث قطار (القاهرة- المنصورة) بمدينة طوخ محافظة القليوبية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ58 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات (بنها التعليمي، قليوب التخصصي، بنها الجامعي).

وأضاف "مجاهد" أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، مؤكدًا أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات محافظة القليوبية.

وأكد "مجاهد" أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، توجهت منذ قليل إلى محافظة القليوبية لمتابعة الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم قطار "طوخ"، بالمستشفيات.