طلقات وأفيون وهيروين.. نشاط مكثف لقوات حرس الحدود على جميع الاتجاهات- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت قوات حرس الحدود، مواصلة تنفيذ المهام المكلفين بها لتأمين حدود الدولة والتصدي للمهربين والمخربين والعناصر الإجرامية.

وتمكنت قوات حرس الحدود خلال الشهر الماضي على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة من تحقيق العديد من النجاحات، وتم ضبط عدد (125) ألف طلقة مختلفة الأعيرة، و(50) بندقية أنواع منها الخرطوش وضغط هواء وبندقية صيد و(3) هواتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية، واكتشاف وتدمير عدد(5) فتحات نفق، فضلًا عن مبالغ مالية كبيرة من العملات المصرية.

ونجحت عناصر حرس الحدود فى ضبط (75) عربة مختلفة الأنواع،وأثناء عمليات التفتيش والتأمين الدورية للسيارات والمركبات بالأنفاق والمعابر الحدودية تم ضبط (1,5) طن من جوهر الحشيش المخدر، و(500) كيلو جرام من نبات البانجو المخدر، و (18) كيلو جرام من الهيروين، و(10) كيلوجرام أفيون، و (200) كيلوجرام بذور من النباتات المخدرة، و(1,5) مليون قرص مخدر، وضبط (12) جهاز للكشف والتنقيب عن المعادن و(6) أطنان من الحجارة المخلوطة بخام الذهب.

ونجحت في إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود لعدد (2750) فرد من جنسيات متعددة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

وفى سياق متصل تمكنت عناصر حرس الحدود بالتعاون مع الجيش الثالث الميداني وعناصر من وزارة الداخلية بتنفيذ حملة مكبرة للقضاء على الزراعات المخدرة في شبه جزيرة سيناء.

وأسفرت الحملة عن اكتشاف عدد من المزارع بمساحات مختلفة لنبات الخشخاش والبانجو والهيدرو المخدر، كما تم ضبط (150) طن من مادة البانجو الجاف، و(70) طن من مادة البانجو المطحون و(2) طن من بذور البانجو، و(906) كيلوجرام من بذور الخشخاش, بالإضافة إلى ضبط عدد (5) مصنع لصناعة وتدوير الحشيش، وخلايا طاقة شمسية وسيارة دفع رباعى.

وتواصل قوات حرس الحدود ضرباتها القاصمة ضد الخارجين عن القانون وتضييق الخناق على زارعي ومروجى تلك السموم بالبلاد، وفرض سيطرتها الأمنية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.