التجربة نجحت.. "التعليم" تعلن نتائج الاختبار التجريبي لطلبة الثانوية العامة في اليوم الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها اليوم الأحد، إن تجربة الاختبار التقني التجريبي الأول لطلبة الثانوية العامة نجحت في يومه الأول، كأول تجربة لقياس كفاءة الشبكات الداخلية بالمدارس وخطوط الربط "الفايبر"؛ لرصد جميع الملاحظات والعمل على حلها.

وأوضحت الوزارة أن 574 ألف طالب/ طالبة استطاعوا الدخول على منظومة التحديثات الخاصة بأجهزة التابلت؛ للتأكد من سلامتها وفحصها، فضلًا عن إجراء اختبارات تقنية للخوادم الموجودة بالمدارس "local" وكذلك المتاحة على "cloud" الحوسبة السحابية، مع قياس كفاءة شرائح البيانات "4G"، الموجودة لدى الطلاب، إضافة إلى التأكد من صلاحية التابلت ووصول التحديثات، وحل أية مشكلات في الأجهزة عن طريق فريق الدعم الفني الموجود في المديريات التعليمية.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم استمرار عملية فحص أجهزة الطلاب والشبكات خلال اليومَين الثاني والثالث للاختبار، والمقرر عقدها يومَي 20 و22 أبريل الجاري؛ للوصول إلى أفضل أداء خلال امتحان نهاية العام.

ونوهت الوزارة بأن الهدف من الاختبار التجريبي الحالي ليس نوعية الأسئلة أو الجزء الأكاديمي، وإنما الاطمئنان على التابلت وبمثابة محاكاة للأدوات والشبكات وكلمات المرور وكلمات السر التي يستخدمها الطلاب، فهو جزء لوجستي من حيث اختبار شرائح الواي فاي والشبكات والخوادم والسحابة والأحمال عليها.

وحقق اليوم الأول الأهداف المرجوة منه بالكامل، وتستكمل الوزارة العمل يومَي الثلاثاء والخميس المقبلَين للوصول إلى أفضل الحلول التقنية لأداء الامتحانات النهائية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه من المهم أن يستخدم الطلاب الشرائح التعليمية والتأكد من شحنها قبل الحضور في الامتحانات القادمة.