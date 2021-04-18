فزع و صُراخ.. لقطات من حادث انقلاب 4 عربات بقطار طوخ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

رصدت عدسة "الخليج 365"، لقطات من حادث انقلاب 4 عربات بقطار القاهرة - المنصورة بالقرب من محطة طوخ التابعة لمحافظة القليوبية.

وظهر خلال البث المباشر الخاص بموقع "الخليج 365"، مساء اليوم الأحد، مشاهد من نقل عدد من المصابين على "حمالة الإسعاف"؛ تمهيدًا لنقلهم إلى أقرب المستشفيات.

وهرع عدد من المواطنين نحو العربات المقلوبة لنجدة مُستقليه ومساندة رجال الإسعاف في نقلهم للمستشفيات، وسط حالة من الذعر والخوف.

وقال أحد شهود العيان أنه أبصر القطار خلال سيره وفجأة انقلبت عدد من عرباته، موضحًا أنه سأل السائق عن السبب فرد: "مش عارف إيه المشكلة"، على حد قول شاهد العيان.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث خروج قطار رقم ٩٤٩ القاهرة- المنصورة عن القضبان في تمام الساعة ٢:٠٥ بعد ظهر اليوم بالقرب في مدينة سندهور بالقرب من طوخ.

على الفور تم إخطار الحماية المدنية وهيئة الإسعاف وهرعت السيارات ورجال الشرطة إلى مكان الحادث.

الجدير بالذكر أن القطار تحرك من القاهرة الساعة ١:٢٠ وكان مُخطط أن يصل المنصورة الساعة ٥ مساءً.