النيابة العامة تنتقل لمعاينة حادث قطار طوخ بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة حادث قطار بقرية سندنهور بمركز بنها محافظة القليوبية أمام مول العابد.

وذكرت النيابة في بيان مقتضب لها، أنه من المُقرر اتخاذ إجراءات التحقيق.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث خروج قطار رقم ٩٤٩ القاهرة- المنصورة عن القضبان في تمام الساعة ٢:٠٥ بعد ظهر اليوم بالقرب في مدينة سندهور بالقرب من طوخ، ما أسفر عن إصابة 97 شخصًا وفق بيان رسمي عن وزارة الصحة.

على الفور تم إخطار الحماية المدنية وهيئة الإسعاف وهرعت السيارات ورجال الشرطة إلى مكان الحادث.

الجدير بالذكر أن القطار تحرك من القاهرة الساعة ١:٢٠ وكان مُخطط أن يصل المنصورة الساعة ٥ مساءً.