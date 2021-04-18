مصدر أمني يكشف تفاصيل حادث قطار طوخ.. وأنباء عن وقوع إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

أكد مصدر أمني أن أكثر من 15 شخصًا أصيبوا في حادث انقلاب عربة قطار بالقرب من محطة طوخ التابعة لمحافظة القليوبية.

وقال المصدر الأمني - فضل عدم ذكر اسمه - لمصراوي، اليوم الأحد إن الإصابات تنوعت ما بين متوسطة وخطيرة.

وأضاف أنه جارٍ حصر المصابين والوفيات، وستعلن عنها وزارة الصحة فى وقت لاحق .

وانتقلت قيادات شرطة النقل والمواصلات ومفتشي قطاع الأمن العام ومباحث القليوبية وقوات الحماية المدنية إلى موقع حادث انقلاب قطار طوخ لإنقاذ العالقين والبحث عن الضحايا واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث خروج قطار رقم ٩٤٩ القاهرة- المنصورة عن القضبان في تمام الساعة ٢:٠٥ بعد ظهر اليوم بالقرب في مدينة سندهور بالقرب من طوخ.

على الفور تم إخطار الحماية المدنية وهيئة الإسعاف وهرعت السيارات ورجال الشرطة إلى مكان الحادث.

الجدير بالذكر ان القطار تحرك من القاهرة الساعة ١:٢٠ وكان مُخطط أن يصل المنصورة الساعة ٥ مساءً.