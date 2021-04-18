استعدادات الداخلية لتأمين مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي والزمالك، التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولى، فى إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع في مسابقة الدوري المصري.

وتؤمن الأطقم الأمنية التابعة للشركة الأفريقية للأمن والحراسة المباراة المباراة عن طريق الدوائر الأمنية، فيما تم تشكيل غرفة عمليات لتشديد الاجراءات الأمنية والتي من المنتظر أن تشهد تأمين محيط ستاد القاهرة ومحيط ملعب المباراة والمدرجات والمقصورة الرئيسية وغرف تغيير الملابس وملاعب التدريب وقاعة المؤتمرات الصحفية، كما تم تشكيل فريق أمني على أعلى مستوى لحماية طاقم التحكيم الذي سيدير المباراة.

ودفعت الإفريقية بوحدة مدربة من كلاب الحراسة للاستعانة بها في تفتيش السيارات وإحكام السيطرة الأمنية على مجريات الأحداث يوم المباراة.