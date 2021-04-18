خلاف على ملكية المقبرة.. حبس المتهم بحرق جثة موظفة حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت نيابة حلوان، بحبس تربي" 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بحرق جثة موظفة بعد وفاتها بكورونا في حلوان.

وكشفت التحقيقات أن المتهم ارتكب جريمته لخلاف على ملكية المقبرة التي دفنت فيها المتوفاة مع آخرين.

كان قسم شرطة حلوان، تلقى بلاغا من أسرة المتوفاة أفادوا فيه باكتشافهم قيام مجهولين بنبش قبر ابنتهم التي توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا، وأشعلوا النار في جثتها.

وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالتحري والفحص تبين قيام مجهولين بإشعال النار فى جثة موظفة بمستشفى حلوان في مقابر عزبة الباجور.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وإحالته للنيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.