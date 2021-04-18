أخبار مصر

20 مايو.. ميرهان هشام تطالب قناة النهار بتعويض 10 ملايين أمام مستأنف الاقتصادية

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

استأنف المستشار هيثم عباس، وكيلا عن عارضة الأزياء ميرهان هشام على الحكم الصادر بتعويض موكلته مليون جنيه من قناة النهار، مطالبا بتعويض 10 ملايين جنيه.

وحددت محكمة مستأنف الاقتصادية جلسة 20 مايو المقبل لنظر الاستئناف.

وقال المحامي هيثم عباس في تصريحات لمصراوي، إنه طالب بتعويض قدره 10 ملايين جنيه من قناة النهار تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بموكلته جراء نشر فيديو يسيء لموكلته على قناتها بموقع يوتيوب.

يذكر أن محكمة جنح مستأنف مدينة نصر قضت بانقضاء الدعوى المقامة من ميرهان كيلر ضد تامر أمين، مذيع قناة النهار، بتهمة السب والقذف بالتصالح بين الطرفين.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 47954 لسنة 2019، التي أقامها المستشار هيثم عباس، أن الإعلامي تامر أمين تناول علاقة موكلته ميرهان هشام بلاعب المنتخب عمرو وردة ووجه إليها حديثا اعتبره سبا وقذفا في حقها، وبإعلانه لهذا الأمر تعرضت لموجة من بها لفظيا على وسائل التواصل الاجتماعي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا