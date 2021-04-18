تفاصيل وفاة سيدة ببولاق الدكرور.. وزوجها: "كنت بضربها بس مقتلتهاش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

واصلت نيابة بولاق الدكرور برئاسة المستشار محمود هاشم، التحقيق مع زوج ووالدته في اتهامهما بالتسبب في مقتل زوجة الأول بعد انتحارها شنقا.

وواجه محمد أبوسحلى وكيل أول نيابة بولاق الدكرور، الزوج باتهام أسرة زوجته بأنه كان دائم التعدي بالضرب على زوجته وهو من تسبب في مقتلها بمعاونة والدته، وأنكر الزوج في أقواله أمام النيابة قتله لزوجته قائلا: "أيوة كنت بضربها بس مقتلتهاش" واعترف الزوج بوجود خلافات بينه وبين زوجته وأنه كان يتعدى عليها بالضرب.

وطلبت النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي عن دور الزوج ووالدته في الواقعة ومدى تورطهم في قتل الزوجة.

كانت تخلصت ربة منزل من حياتها شنقا بمنطقة بولاق الدكرور حيث علقت نفسها في ماسورة الغاز داخل شقتها لتلقى مصرعها بسبب خلافات مع زوجها.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة بلاغا بانتحار ربة منزل داخل شقتها، انتقل ضباط المباحث إلى مسرح الواقعة وعثر على "إنجي" في أواخر العشرينات مصابة باثار خنق حول الرقبة وتبين من المعاينة الأولية أنها أعدت مشنقة لنفسها، حيث استخدمت "إيشارب" وربطتها في ماسورة الغاز بالصالة وشنقت نفسها، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

فور إخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة امر بالتحري حول ملابسات الواقعة وأشارت التحريات الأولية بقيادة اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث أن الزوج كان نائما بالشقة وعندما استيقظ عثر على زوجته معلقة من رقبتها بصالة الشقة فاتصل هاتفيا بأسرتها وأخبرهم بانتحارها.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وباشرت النيابة برئاسة المستشار محمود هاشم رئيس ىنيابة بولاق الدكرور تحقيقاتها في الواقعة حيث تبين من المناظرة الأولية إصابة المتوفاة باثار خنق حول الرقبة كما تبين اصابات طفيفة بأنحاء الجسد عبارة عن كدمات وخدوش.

واتهمت أسرة المتوفاة زوجها ووالدته بالتسبب في وفاتها حيث تبين من التحقيقات الأولية وجود خلافات بين المتوفاة وزوجها منذ فترة وأنه دائم التعدي عليها بالضرب ما دفع أسرتها لاتهامه وأمه بالتسبب في وفاتها.