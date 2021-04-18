انفجار إطار و٣ مصابين.. ماذا حدث لوزير الشباب والرياضة في الكيلو ٤٨؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات حادث سير تعرض له وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بالطريق الصحراوي، اليوم الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي ووجود مصابين.

تحريات العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، أشارت إلى وقوع الحادث بالكيلو ٤٨ أثناء توجه الوزير لمحافظة البحيرة.

معاينة العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث فرقة شمال أكتوبر، توصلت إلى أنه أثناء سير سيارة ماركة "لاند كروزر" رصاصي اللون انفجر الإطار الأمامي الأيسر فاختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انقلابها بالطريق.

وكشفت تحريات المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث منشأة القناطر، أن الحادث أسفر عن إصابة الوزير وحارسه الشخصي والسائق ؤ ونقلوا إلى مستشفى دار الفؤاد للعلاج.