شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يتابع جاهزية مستشفى سمالوط لاستقبال حالات فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مستشفى سمالوط النموذجي، حيث تابع مدى جاهزية المستشفى، لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد ، وتضم المستشفى 11 سرير رعاية وقسم داخلي به 8 آسرة

كما اطمئن المحافظ خلال جولته التفقدية على توافر البدل الوقائية للأطقم الطبية، كما تابع المحافظ المركز الخاص بلقاح فيروس كورونا، ووجه بالتيسير على المواطنين وتوفير كافة أوجه الرعاية والدعم.

كما تفقد محافظ المنيا وحدة الخدمات المركزية ومخازن الادوية وغرف التعقيم والاشعة والاستقبال والمسار المخصص لحالات العزل .

والتقى المحافظ، بالطاقم الطبي من أطباء وتمريض، وقدم لهم التهنئة بشهر رمضان المعظم، ووجه لهم الشكر والتحية، على ما يبذلوه من جهد، مؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم للفريق الطبي بالمستشفى.

واطمئن المحافظ على سير العمل بالمستشفى ومدى توافر المستلزمات الطبية، وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية، واستقبال الحالات على مدار 24 ساعة.

وأكد الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، استمرار العمل في المستشفى من خلال تقديم كافة الخدمات منها الغسيل الكلوي والحضانات ورعاية الأطفال، مؤكدا أن الفرق الطبية بالمحافظة تبذل قصارى جهدها للتصدي لتداعيات فيروس كورونا المستجد، مع تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين خلال فترة تلقي العلاج، وأشار إلى أن المرحلة التي تمر بها البلاد خير دليل على تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية.