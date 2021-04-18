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8 وفيات و26 مصابًا.. حصر مبدئي لحادث قطار طوخ

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يسري البدري 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت مصادر أمنية وطبية حصرا مبدئيا لـ 8 حالات وفاة و26 مصابا نتيجة حادث قطار طوخ، والدفع بـ20 سيارة إسعاف.

وكان مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد كشف عن خروج قطار 949 القاهرة- المنصورة عن القضبان بالقرب من محطة طوخ التابعة لمحافظة القليوبية.

وقال المصدر إن القطار كان قادما من المنصورة وفي طريقه إلى القاهرة، وخرجت عجلات عن القضبان مما أدى إلى توقفه وتوقف الحركة عن الخط بالكامل.

توقفت حركة القطارات بالوجه البحري وذلك عقب خروج قطار ٩٤٩ القاهرة- المنصورة عن القضبان بعد ظهر اليوم في سندهور بالقرب من طوخ والتي تبعد نحو ٣٠ كيلو مترا شمال القاهرة.

كشفت مصادر مطلعة أن الفريق كامل الوزير وزير النقل توجه إلى موقع الحادث الذي وقع في تمام الساعة ٢:٠٥ بعد ظهر اليوم .

كان القطار تحرك من القاهرة الساعة ١:٢٠ ومخطط له أن يصل المنصورة الساعة ٥ مساء.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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