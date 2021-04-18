شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الكاتب الصحفي والحقوقي البارز حازم منير متأثرا بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غيب الموت الكاتب الصحفي والحقوقي البارز حازم منير، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، إثر تعرضه للإصابة بفيروس كورونا قبل أسبوعين، وبعد صراع ١٧ يومًا مع كورونا بالعناية المركزة.

ونعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الفقيد، مؤكدة أنه بصفته عضوا بالجمعيه العموميه للمنظمة، فقد ساهم في العديد من الأنشطة الخاصه بالمنظمة، ويعد من رواد العمل الأهلى في مصر.

وتقدم العديد من الشخصيات الحقوقية والكتاب الصحفيين بخالص التعازى لأسرة الفقيد.

من جانبه نعى أيمن عبدالمجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين، عبر حسابه بموقع فيس بوك، قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. ما اقسى هذه الأيام التي تفجعنا برحيل الاحبة الواحد تلو الآخر.. رحل منذ دقائق إلى دار البقاء، الأستاذ والزميل الغالي، الكاتب الصحفي القدير، الوطني المخلص، الخلوق حازم منير، بعد صراع ١٧ يومًا مع كورونا اللعين بالعناية المركزة».

أضاف: «نسأل الله له الرحمة والمغفرة وجنات النعيم مع النبيين والشهداء والصديقين ولأسرته الكريمة الصبر والسلوان».