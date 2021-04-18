شكرا لقرائتكم خبر عن انقلاب 3 عربات بقطار طوخ.. ووزير النقل يتوجه لمكان الحادث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت صور لحادث خروج قطار ٩٤٩ القاهرة - المنصورة عن القضبان بعد ظهر اليوم الأحد في سندهور بالقرب من طوخ والتي تبعد نحو ٣٠ كيلو مترا شمال القاهرة. والتي كشفت عن انقلاب ٣ عربات.

وقد كشفت مصادر مطلعة أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، توجه إلى موقع الحادث الذي وقع في تمام الساعة ٢:٠٥ بعد ظهر اليوم، ويوجد إصابات

والقطار تحرك من القاهرة الساعة ١:٢٠ ومخطط أن يصل المنصورة الساعة ٥ مساءً.