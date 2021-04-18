شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تتسلم ١٢ ألف كرتونة مواد غذائية و 15 طن دجاح من صندوق تحيا مصر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن استقبال قافلة صندوق تحيا مصر الغذائية ضمن حملة «أبواب الخير» والمكونة من ٨ سيارات حاويات محملة بـ ١٢ ألف كرتونة مواد غذائية و15 طن دجاج، وذلك لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر أحتياجآ بمراكز ومدن وأحياء المحافظة في شهر رمضان المعظم خاصة المناطق النائية.

وأشار أن القافلة تأتي في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتنفيذاً للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين والنهوض بمستوي المعيشة والخدمات المقدمة لهم. لافتآ إلى أن تلك المبادرات تجسد نموذجا للشراكة الناجحة بين كل أطراف العمل المجتمعي من حكومة ومجتمع مدني وقطاع خاص .

وأكد أنه سيتم توزيع المواد الغذائية على المستحقين بكافة قطاعات المحافظة، مشيدآ بجهود صندوق تحيا مصر في إقامة مشروعات اجتماعية وتنموية للنهوض بكافة القطاعات والسعى نحو توفير حياة كريمة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين ودعم الأسر الأوى بالرعاية والأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل.

كما أكد أن المحافظة لا تدخر جهدآ في تقديم كافة التسهيلات الممكنة لدعم مبادرات المجتمع المدني ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية التي تهدف إلى خدمة المواطن وتسهيل سبل المعيشة لهم.