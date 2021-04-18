شكرا لقرائتكم خبر عن خلال حملات رقابية في المنيا .. غلق 178 منشأة طبية خاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وشدد المحافظ، على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة لتكثيف الحملات ورصد المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم المرور على 310 منشأة طبية خاصة ما بين (مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل)، وذلك خلال شهر مارس الماضي، وأوضح انه تم استصدار 9 قرارات غلق لعدد 178 منشأة طبية خاصة مخالفة، مؤكداً على استمرار الحملات التفتيشية داخل المنظومة الصحية والمنشآت الطبية الخاصة وحرصا على سلامة وصحة المواطنين.

من جانبه أوضح الدكتور محمد حسن مدير إدارة العلاج الحر، أنه تم إصدار قرارات ترخيص لـ 27 منشأة طبية خاصة، وتحرير 98 محضر غلق إداري لمنشأت طبية خاصة مخالفة، وقد جاءت قرارات الغلق لعدم وجود ترخيص عمل لهذه المنشآت وعدم مطابقة المواصفات الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة