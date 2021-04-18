شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز ٧٥ مدرسة ثانوية لاستقبال الطلاب للدخول على سيستم الامتحان في قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، انتهاء أعمال التجهيز التكنولوجي لعدد ٧٥ مدرسة من المدارس الثانوية على مستوى الإدارات التعليمية وذلك لاستقبال الطلاب لتجربة دخول أجهزة التابلت على سيستم الامتحان خلال الأيام الثلاثة المحددة وهي الأحد والثلاثاء والخميس، بحسب ما أقره الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم

وأضاف «خالد» أن غرفة العمليات الرئيسية منعقدة من صباح الأحد لمتابعة موقف دخول الطلاب وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة بالمدارس، مضيفًا أن مديري الإدارات ومديري المدارس قد أشرفوا على عمليات التعقيم والتطهير لضمان سلامة الطلاب وحمايتهم في ظل الجائحة التي يمر بها العالم